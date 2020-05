Prefirió no asistir al velorio de su mamá

- A casi un mes del fallecimiento de doña Socorro Castro, madre de la actriz Verónica Castro, es su hijo Michel Castro quien reveló algunos detalles de cómo se encuentra su famosa mamá en estos momentos, además de confirmar su regreso al medio artístico. Durante la entrevista que concedió al programa “Sale el Sol”, Michel confesó que estas semanas no han sido nada fáciles para toda su familia, pero sobre todo para su madre.

“Son momentos muy extraños porque, obviamente, la tristeza y los recuerdos de repente nos abundan bastante. Para ella es su mami, y yo creo que no pasa un día donde no platiquemos de ella, desde que murió, pero mi mamá es una mujer muy fuerte. Es un momento muy difícil para toda la familia, pero sabemos que tenemos un angelito cuidándonos desde arriba”, dijo.

TODOS SE DESPIDIERON

Posteriormente, Michel explicó la ausencia de la actriz en el velorio de su madre. “Por medidas de seguridad, mi madre creo que optó por lo frágil y lo mal que se sentía, y ella sus motivos, a lo mejor de recordarla de cierta forma, prefirió no asistir en ese momento”. Al ser cuestionado sobre si la también conductora tuvo oportunidad de despedirse de su mamá antes de su muerte, Michel confesó que todos excepto Cristian Castro quien no estaba en México y por la contingencia no pudo viajar: