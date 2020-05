En espera de retomar ‘Imperio de mentiras’

Angelique Boyer apenas estaba comenzando a disfrutar de Elisa Cantú, su personaje en “Imperio de Mentiras”, cuando les ordenaron suspender las grabaciones por Covid-19.

El estreno de esta producción sería el próximo 4 de mayo, pero ahora todo se ha retrasado y reina la incertidumbre de cuándo volverán a retomar esta historia que ella protagoniza.

“Ya llevábamos cuatro semanas de rodaje y la verdad es que tratamos de estirar lo más que se pudo, los últimos días fueron súper intensos con todo lo que sucedía, por la información y por todas las fake news que había alrededor; ahora llevamos un mes detenidos y estamos siendo partícipes de quedarnos en casa, al parecer vamos a retomar hasta el mes de junio y pues nada, realmente en un stand by que no estamos acostumbrados a tener entre proyectos, ni siquiera vacaciones o fines de semana, esto es lo más extraño que me ha pasado en la carrera, no sé cómo va a ser volver”, dijo la actriz a EL UNIVERSA

ENAMORADA DE SU PERSONAJE

Contó que Celia, su personaje, la tiene muy enamorada, ya que es la primera vez que se desprende de los tacones, la sensualidad, la debilidad o inocencia de otros personajes a los que ha dado vida.

“Es una heroína, no es policía pero juega a serlo, quiere solucionar el mundo, es arriesgada y normalmente me toca hacer a una mujer más delicada, a la protegida, con tacones, que jamás se pondría en una situación peligrosa y Elisa Cantú hace todo lo contrario. Nunca me había tocado interpretar a una mujer tan independiente, tan actual, que no está pensando en el matrimonio, ella tiene una pasión que es el arte, sobre todo el arte prehispánico de México”.