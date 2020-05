¿Inmune al Covid-19?

La cantante Madonna anunció en una publicación de Instagram que ha dado positivo a un test de anticuerpos al coronavirus, por lo que planea “un largo paseo en coche” en el que “bajará las ventanas para respirar el aire con Covid-19”.

“Me hicieron un test el otro día. Encontré que tenía los anticuerpos así que mañana, sencillamente daré un largo paseo en auto y bajaré las ventanas para respirar. Voy a respirar el aire con Covid-19”, dijo la estrella del pop en una publicación de Instagram que ya ha causado polémica en los medios de comunicación estadounidenses.

La cantante, hizo esta afirmación en la entrega número 14 de una serie de vídeos que llama “Diario de cuarentena” y en los que ha narrado sus pensamientos durante el confinamiento, algunos en tono irónico, mientras los escribía en una maquina de escribir en una habitación oscura.

A pesar de las afirmaciones, Madonna acompañó la publicación con los lemas “estén seguros” y “estén sanos”.

NO SE CONTAGIA POR EL AIRE

Pese a su polémica declaración, lo cierto es que el Covid-19 no se transmite vía aérea tal como la diva y algunas personas erróneamente piensan. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, esta infección respiratoria se transmite como cualquier otra: a través de gotitas de saliva en contacto directo con una persona o una superficie que haya sido infectada por la misma. Además también han dejado en claro que no está confirmado que las personas que hayan dado positivo al Covid-19 no puedan ser nuevamente infectadas.