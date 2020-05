Queen y Lambert honran a doctores

Los miembros sobrevivientes de Queen y el cantante Adam Lambert tienen un mensaje para los trabajadores en el frente de la batalla contra el coronavirus: “You Are the Champions”, “Ustedes son los campeones”. Brian May, Roger Taylor y Lambert se reunieron virtualmente para grabar una nueva versión del clásico de Queen “We Are the Champions”. Este v iernes lanzaron “You Are the Champions” en todos los servicios de streaming y descarga a beneficio del Fondo de Respuesta Solidaria COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud.

“Pensé que esta era una manera maravillosa de usar nuestro legado para hacer algo bueno en el mundo”, dijo May.

“Tú sabes, realmente ya no necesitamos hacer más dinero. No necesitamos ser más famosos. Necesitamos usar lo que tenemos de la mejor manera posible”.

UN VIDEO CONMOVEDOR

Para May, el lanzamiento llega en un momento de gran tristeza. El guitarrista perdió a principio de la semana a un amigo a quien quería como a un hermano a causa del virus. El video musical muestra a cuidadores y trabajadores en el frente alrededor del mundo, así como escenas de calles vacías y a los integrantes de la banda tocando desde sus casas.