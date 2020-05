‘Sí eres un ex es por algo’

Cuando Demi Lovato y Wilmer Valderrama anunciaron su ruptura en 2016, lo hicieron asegurando que se habían dado cuenta de que su relación funcionaba mejor si se limitaba al plano de la amistad y, de hecho, un año más tarde ella compartía una foto de los dos abrazados y sonrientes en sus redes sociales presumiendo que seguían siendo “los mejores amigos sin importar nada más”.

Sin embargo, el paso del tiempo demostró que se equivocaba y la propia cantante reconoció recientemente que hace mucho tiempo que no habla con el actor, en persona o por teléfono. Lo mismo ha sucedido, según ha reconocido ahora, con la gran mayoría de sus ex novios, entre los que se encuentra por ejemplo Joe Jonas.

“Antes tenía una mentalidad muy diferente, pensaba que si había vivido una experiencia negativa con alguien, necesitaba arreglar las cosas o que nos reconciliáramos de alguna manera”, le ha confesado a Jameela Jamil en su podcast “I Weigh”.

“La pura verdad es que, hoy en día, no soy realmente amiga de ninguna de mis antiguas parejas porque me di cuenta de que eso no era saludable”.

LE DIERON MOTIVOS

Demi ha dado a entender que muchos de sus ex novios le dieron motivos de sobra para cortar todo el contacto con ellos. “Ahora he sido capaz de dejar marchar a cierta gente, ya me entiendes. Esa ha sido otra de las cosas que he tenido que aprender a la hora de eliminar a personas tóxicas de mi vida: si eres un ex, es por algo”, ha añadido.