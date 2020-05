Buenos Aires: Teatros peligran, actores pobres por pandemia

El telón está levantado y los reflectores encendidos, pero el escenario está cubierto de cajas de cartón y polvo. En lugar de butacas para el público, se amontonan bolsas de plástico.

Una decena de artistas salen y entran de la sala con la adrenalina que antecede a una función un sábado reciente en el teatro Fray Mocho de Buenos Aires. No es una obra de ficción lo que los moviliza.

El grupo, autodenominado Artistas Solidarios, prepara bolsones de alimentos que incluyen desde harina hasta arroz y productos de higiene como lavandina, para entregar a colegas con dificultades económicas por la suspensión de la actividad teatral debido a la pandemia del coronavirus.

“Es como si estuviéramos organizando un gran espectáculo”, dijo el actor Fabio “Mosquito” Sancineto, uno de los impulsores de la acción solidaria, a The Associated Press. “Este freno nos está afectando muchísimo, nos está provocando mucho dolor y mucha tristeza... No nos queda otra que aceptar esta condición, pero no por eso quedar frenados”.