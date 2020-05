Christian Chávez rompe el silencio y asegura haber sido víctima de chantaje y que no tiene nada que deber ni temer

A días de que una revista de circulación diera conocer la noticia de que Christian Chávez habría agredido físicamente a su ahora ex pareja, Maico Kemper, el ex RBD decidió hablar al respecto. Y aunque en un primer habría enviado un comunicado donde aclaraba que se reservaba el derecho a opinar sobre las acusaciones en su contra, ahora el cantante comentó.

“Estoy pasando por un proceso un poco complicado que se va a arreglar por la vía legal, ya se están tomando acciones, yo no pienso difamar a nadie porque no está en mi esencia y no es lo que busco. Creo fielmente en la justicia y en la verdad”.