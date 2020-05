Devela retos de su salud mental

Lele Pons lleva a una vida bastante abierta en redes sociales, donde millones de seguidores se entretienen con sus videos humorísticos y otros tantos escuchan sus canciones. Pero pocos conocen una parte de ella muy distinta a lo que proyectan estas imágenes: Pons sufre de trastorno obsesivo compulsivo grave, entre otros desafíos.

La influencer venezolana se abre sobre esta condición en “The Secret Life of Lele Pons”, una serie documental de YouTube Originals estrenada el martes en la que Pons lleva a los espectadores a todas partes: de su recámara a los estudios de grabación e incluso a las terapias con su psicóloga y otros momentos de confrontación con su afección mental.

“Lo que me empujó a querer hacerlo fue una niña pequeña”, dijo Pons en una entrevista reciente con The Associated Press realizada por videoconferencia desde su casa en Los Ángeles.

La niña no quería aceptar que tenía trastorno ni seguir su tratamiento o tomar medicamentos. Su terapeuta le pidió a Pons que hablara con ella. “Tú estás en mi club y yo estoy en tu club”, contó Pons que le dijo. Al enterarse que alguien famoso padecía lo mismo, la pequeña comenzó a seguir su tratamiento correctamente.

EL TRASTORNO TOC

Según el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, las personas con trastorno obsesivo compulsivo (TOC) tienen pensamientos indeseados (obsesiones) que causan un gran estrés y ansiedad ante los cuales sienten la necesidad de reaccionar (compulsiones). Las compulsiones pueden llevar a conductas como colocar cosas en un orden específico o revisar algo una y otra vez.