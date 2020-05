A poco más de dos meses de confirmar su separación con Aislinn Derbez, Mauricio Ochmann sigue asegurando que la relación con la madre de su hija Kailani está en los mejores términos, e incluso siguen conviviendo como familia.

Explicando que no fue por una tercera persona que terminara su romance con la hija de Eugenio Derbez, Mauricio se sinceró en la entrevista que brindó para el programa “Hoy” y dijo: “siento que las relaciones con el tiempo cambian, evolucionan”.

Asimismo, declaró que la decisión de terminar fue de ambos, pues algo que siempre acordaron es no seguir con su relación si no los hacía felices.

“Hay tantos ejemplos de tantos matrimonios y parejas que se quedan y viven infelices toda su vida, entonces nosotros siempre nos prometimos que eso no nos iba a pasar, que al contrario, siempre íbamos a poner el bienestar común primero, y así lo hemos hecho y ella está feliz, y yo también, y nos adoramos, y la bebé también está feliz, entonces podemos convivir como familia sin ningún problema”.

REALITY DERBEZ NO LE GUSTÓ

Por último, al tocar el tema del reality show que realizó junto a la familia Derbez y si la convivencia con ellos o lo que puede pesar este apellido influyó para que su relación con Aislinn no prosperara, el actor aclaró: “Nunca me pesó, yo estoy muy agradecido con la familia, me llevo muy bien con todos, los quiero mucho a todos, y de repente seguimos conviviendo y seguiremos conviviendo porque al final somos familia.

A mí especialmente el tipo de contenido, como de reality, o sea mi experiencia no fue la mejor, o sea para mi yo me quedo con la ficción y me quedo con el teatro. Para mí fue como experimentar en un género nuevo y la verdad es que el género no me terminó por encantar, el género reality”, concluyó.