Los amigos ricos de Chrissy Teigen son unos gorrones

Parece que la modelo reconvertida en gurú de cocina Chrissy Teigen quiere aprovechar el revuelo causado por las duras críticas que le dedicó hace unos días una conocida chef y autora de libros de recetas, Alison Roman, por la rapidez con que ha expandido su imperio Cravings, para dar algo de visibilidad a su negocio.



Tal y como dicta la costumbre, la antigua modelo ha enviado varios paquetes con una copia de su libro de cocina y otros artículos que ha sacado a la venta bajo su marca a celebridades como Kourtney Kardashian, Ali Wong o Shay Mitchell, con la esperanza de que ellas muestren su contenido en las redes sociales y le hagan publicidad.



Lo que no se esperaba era que sus amigos famosos comenzaran a inundarla a mensajes pidiéndole que les envíe también a ellos una de esas cajas que, obviamente, son un regalo.

"Por favor, no me pidáis otra para vosotros. Mi amor por vosotros es infinito, pero no se puede decir lo mismo de mi presupuesto para marketing. Además, he visto los nombres de algunos de los que me habéis escrito y sois literalmente ricos", ha asegurado con incredulidad en un vídeo que ha compartido en sus Stories.