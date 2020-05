Marimar Vega abre su corazón y revela que tuvo un aborto

Marimar Vega abrió su corazón y sorprendió a sus seguidores al revelar que perdió a un bebé cuando estuvo casada con el actor Luis Ernesto Franco.

La hija de Gonzalo Vega durante una charla con su amiga la actriz Rosanna Nájera, develó que estuvo embarazada, pero que desafortunadamente tuvo un aborto y que por eso y tras su divorcio la idea de ser mamá, la descartó completamente.

"En su momento quise ser madre, lo intenté y perdí un bebé; esa es otra cosa que nadie se atreve a hablar de eso cuando se pierde a un hijo. Me divorcié y decidí que no quería volver a intentarlo", confesó.

La actriz de "El juego de las llaves" y "Daniel & Ana" aseguró que el deseo de formar una familia lo descartó, sin embargo el amor volvió a tocar a la puerta de su corazón y la ilusión al parecer regresó.

"Yo siempre he dicho que no quiero ser mamá, digo, si me toca será, pero como por decisión mamá soltera, si en algún momento yo decido ser mamá, se me antoja el plan familiar, yo crecí en una familia, soy muy familiar, me encantan las familias, por lo cual, si tuviera hijos sería así", explicó.