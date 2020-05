Megan Fox protagoniza video musical de Machine Gun Kelly

Después de que a inicios de la semana los rumores de un noviazgo entre Megan Fox y el cantante Machine Gun Kelly empezarán a circular alentados por varias imágenes que fueron tomadas a la supuesta pareja en las playas de Malibú. Ahora un nuevo hecho parece confirmar la cada vez más estrecha relación entre ambos.

Este día se dio a conocer el nuevo video de la canción, “Bloody Valentine”, donde la protagonista es ni más menos que la misma Megan. En las imágenes donde hay semidesnudos y escenas de cama, la actriz comparte papeles con el intérprete. Y según testigos de la producción se les vio muy relajados y cómodos durante la realización del filme.

Megan está separada de Brian Austin Green desde hace un año. Fecha que coincide cuando la sexy modelo conoció al que se supone es su nueva pareja, el rapero Gun Kelly durante el rodaje en Puerto Rico de la película “Midnight in the Switchgrass”. Las especulaciones de una infidelidad por parte de Fox fueron negadas por la actriz en su momento. No obstante, los hechos parecen confirmar que un tercero en discordia fue la razón de su separación.

Megan y Brian estuvieron casados por poco más de 15 años, son padres de 3 hijos y aún están en proceso legal de poner punto final a su matrimonio.