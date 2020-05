La actriz mexicana Patricia Navidad generó polémica en redes sociales de nueva cuenta en relación a su postura sobre el coronavirus. En un principio aseguró que el virus es producto de una teoría conspirativa de la Organización Mundial de la Salud para controlar al mundo.

Posteriormente la sinaloense aseguró que la cura para dicho padecimiento es el amor y el desarrollo de la espirutualidad; y días después convocó a cibernautas a ir a hospitales a tomar fotos para comprobar que de verdad existen enfermos de COVID-19.

Esta vez, la también cantante hizo un llamado a los medios de comunicación y a algunos de sus colegas artistas a aprender a leer y a dejar de levantar falsos, pues aseguró que en ningún momento ha afirmado que el coronavirus no existe.

Atención: Medios de comunicación y algunos compañeros actores. Nunca he dicho que el coronavirus no existe, aprendan a leer ustedes y dejen de levantar falsos, he dicho que no es pandemia sino ‘Plandemia’. Que el ‘virus’ no es lo que están diciendo que es, siempre ha existido”, sin embargo, dicho mensaje ya no se encuentra disponible.