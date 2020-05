Red Nose Day será estelar en 2020

LOS ANGELES — El cineasta Richard Curtis de "Love Actually" ("Realmente amor"), quien siempre está dispuesto a dar su poder para el Red Nose Day, cree que la pandemia aumentó el número de participaciones estelares para este día destinado a apoyar organizaciones benéficas para niños.

Actores, músicos y comediantes en casa por el distanciamiento social se mostraron dispuestos a participar en el sexto especial anual de NBC "Red Nose Day Special", que se transmitirá de 9 a 11 p.m. (hora del este) el jueves con canciones, comedia y cortometrajes sobre los niños y las organizaciones caritativas que serán ayudadas con donaciones.

"Una de las cosas que siempre tengo que enfrentar es que la gente está muy ocupada, así que cuando alguien dice 'estoy filmando en Madagascar' o 'estoy de gira en Australia' probablemente no están mintiendo", dijo Curtis, cofundador de Red Nose.

"Pero nadie está ahora en Madagascar o Australia — están en casa y muchos de ellos tienen más tiempo disponible".

El programa de NBC tiene como invitados a Julia Roberts, John Legend, OneRepublic, Paul Rudd, Sarah Silverman, Kelly Clarkson, Gwen Stefani, Blake Shelton, 5 Seconds of Summer, Jim Gaffigan, Meghan Trainor, Sam Smith y James Taylor. Mientras que los anfitriones serán los astros de "This Is Us" Mandy Moore y Justin Hartley.

Steve Martin contribuyó con una "canción muy graciosa" que interpretó remotamente con los miembros de su banda Steep Canyon Rangers, dijo Curtis. También hay una "pieza encantadora de Ray Romano, una mezcla de algo que filmó ahora y un poco de una película casera de hace 20 años".

Un programa para abrir apetito para el Red Nose, "Celebrity Escape Room", se transmitirá a las 8 p.m. con Ben Stiller, Jack Black, Courtney Cox, Lisa Kudrow y Adam Scott quienes tratarán de resolver acertijos para abrir cuartos contrarreloj, y también será para ayudar causas benéficas.

El formato del programa de Red Nose permite que todos cumplan con las normas de distanciamiento social y estén seguros.

"Siempre hemos tenido gente haciendo una canción o un sketch. Y esto se puede transferir muy fácil a casa", dijo Curtis. "Si hubiera sido (una serie de) drama, estaríamos en verdaderos problemas".

Curtis prometió segmentos ambiciosos, incluyendo uno "muy bueno" de Dan Fogelman, creador de "This Is Us" de NBC.

En ella un niño (Noah Jupe de "A Quiet Place") recibe un mensaje por computadora de su abuelo fallecido, Bryan Cranston. Jupe fue filmado en su casa a una distancia segura por un camarógrafo, y el fondo celestial de Cranston fue creado digitalmente.

El evento para recaudar fondos, que tiene un toque ligero simbolizado por una nariz roja de payaso, comenzó en Gran Bretaña en 1988. Llegó a Estados Unidos en 2015, y los fondos se usan para apoyar a niños en comunidades pobres, dentro y fuera del país, a través de organizaciones como Boys & Girls Clubs of America, Children's Health Fund y Feeding America.

El dinero recaudado por la campaña de Red Nose de este año ayudará a campañas para el COVID-19 destinadas a menores y

Al preguntarle si la gente se podría sentir abrumada por tantas peticiones de ayuda durante esta época de crisis, Curtis respondió con optimismo.