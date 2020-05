¡Regresa Elle Woods!

El año pasado se dieron a conocer los planes para que la actriz estadounidense Reese Witherspoon volviera a su papel como “Elle Woods” en “Legalmente rubia 3”, y ahora el proyecto se concreta con Mindy Kaling y Dan Goor como los escritores.

La franquicia estrenó su primera parte en 2001 y dos años más tarde llegó la secuela. 17 años después, Hello Sunshine y Marc Platt, propiedad de Reese Witherspoon, serán los que producirán la última entrega, junto a Lauren Neustadter y Adam Siegel, de Platt Productions.

Mindy Kaling y Dan Goor ya trabajaron juntos con la actriz Priyanka Chopra para un filme que retratará una cómica boda. Los guionistas también se conocen por compartir créditos anteriormente con Kaling y Witherspoon, quienes se unieron en el filme A Wrinkle in Time".

Los últimos proyectos en cine y televisión de Mindy Kaling incluyen su participación en las series The Office y Never Have I ever, así como The Mindy Project, para la cual fue actriz, creadora, productora y guionista. Dan Goor ha trabajado para las comedias Parks and recreation y Brooklyn-99.