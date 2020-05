¡ Abandona ‘Batwoman’!

- La adaptación televisiva del personaje de “Batwoman” como un crossover de las series “Arrow”, “The Flash” y “Supergirl” aterrizó en la cadena The CW rodeada de la expectación que había causado el hecho de que se tratara del primer superhéroe homosexual que protagonizaba su propia historia en la pequeña pantalla y de la polémica que había causado la elección de Ruby Rose para meterse en su piel, ya que algunos fans consideraban que la actriz no era “lo suficiente gay” para ese rol.

Quienes no quedaran convencidos con su interpretación como Kate Kane -el nombre real de la protagonista- están de enhorabuena, porque la intérprete australiana ha anunciado que abandona la producción tras tan solo una temporada.

“He tomado la difícil decisión de no regresar a ‘Batwoman’ de cara a la próxima temporada. No es algo que haya decidido a la ligera, porque siento el mayor de los respetos hacia todo el reparto, el equipo y el resto de personas involucradas en la creación de la serie en Vancouver y en Los Ángeles”, ha señalado Ruby en un comunicado en el que no ha especificado cuáles son los motivos que le han llevado a despedirse de un papel que anteriormente había definido como un sueño hecho realidad.