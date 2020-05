Agradece haberse cruzado con Kate

- Luis García reveló las razones por las que se divorció de Kate del Castillo en una entrevista para el canal de Youtube del periodista deportivo Javier Alarcón. De acuerdo con el ex futbolista, la debacle de su relación con la actriz mexicana comenzó cuando dijo adiós a las canchas, situación que no supo llevar de manera adecuada, aunque en ningún momento hizo referencia a los episodios de violencia que tuvo contra ella.

“El tema con Kate es que en ese entonces el retiro (del futbol) yo no lo manejé bien, decidí retirarme a los 30 años”, dijo.

El ahora comentarista deportivo recalcó que en la etapa final de su carrera ya no tenía el gusto por jugar y vivió situaciones que le desagradaron. “Me cambié de Guadalajara a Monarcas y a Puebla, me cambié tres veces de casa en cada semestre. Esto no está padre, luego me vuelvo a casar”.

RECONOCE A SUS EX MUJERES

El cambio de vida al dejar el futbol tuvo un gran impacto en el goleador mexicano en diversas maneras. “Entonces sales a la vida y yo salgo a la vida con 30 años con un rezago en todos los sentidos, emocional, intelectual, de conocimiento”.