Dice que Pepe Aguilar es arrogante y soberbio

.- A pesar de que diversos exponentes de la música regional mexicana salieron en defensa de Pepe Aguilar luego de que Natanael Cano arremetiera en su contra, ahora es “El Coyote” quien se suma a la polémica, pero para despotricar en contra del hijo de Antonio Aguilar. Durante la entrevista que ofreció para el programa “Suelta la Sopa”, José Ángel Ledesma, mejor conocido como ‘El Coyote’, fue cuestionado por la reacción del joven sonorense contra Pepe Aguilar, a lo que comentó: “Yo lo único que le puedo decir, es que no hay gente perfecta en la vida.

Que le eche ganas a la carrera, que no somos monedita de oro para caerle bien a todos. Como dice un corrido que a mí me gusta mucho que, ‘después del éxito viene la envidia’, que le eche ganas”. Posteriormente, “El Coyote” agregó: “si él habló algo, que no debería haber hablado, que no se mortifique porque todo el mundo lo hace. Tanto Natanael como Pepe han cometido errores, como el hijo de Pepe también, entonces que no le echen el caballo encima al muchacho, en verdad, no pasa nada”.

‘NOMáS DE VERLO’

Sin embargo, el intérprete desató la polémica cuando reveló que Pepe Aguilar ni siquiera lo saludó durante un evento al que asistieron los dos, y sin dudarlo subrayó: “es arrogante nomás de verlo, que de una entrevista sin lentes”. Finalmente, añadió: “Hay mucha gente que no le conoce ni el rostro.

Este señor yo he visto que es medio soberbio y sí es arrogante la verdad, ¿por qué no se lo critican a él también eso?”.