Guillermo del Toro se opone a la eliminación de Fidecine

El director de cine Guillermo del Toro también se unió a la manifestación contra la derogación de Fidecine.

A través de una serie de tweets el cineasta expresó su desaprobación ante la propuesta de iniciativa que presentó ayer Mario Delgado Carrillo, coordinador de Morena en la Cámara Baja y diputados como Dolores Padierna, en la que se pide reformar o derogar diversas leyes, entre ellas la de Cinematografía. En esta última se pide derogar los artículos que dieron origen en 2002 al Fidecine.

En un hilo, el ganador del Oscar explicó a las autoridades que el cine mexicano le ha permitido llegar a esferas "que nos estaban vedadas" y ha aportado buenas noticias y cultura al país.

"Me sorprende que un gobierno que presupongo de izquierdas ataque las manifestaciones culturales", declaró del Toro antes de recalcar que el hacer cine no es un lujo.

"Esta no es una medida momentánea o de rectificación: es permanente, y significa la devastación de un ecosistema cultural ya en peligro de extinción. Llevamos décadas sobreviviendo con lo básico y con ello hemos logrado enormidades", afirmó el creador y reconoció que es un mal que sufren otras áreas de las bellas artes y la ciencia.

"Cortar estos apoyos - o cambiarlos permanentemente y sin el acuerdo o consulta de la comunidad - no solo e unilateral y profundamente ciego, sino que sofoca para siempre, las pocas formas de supervivencia que existen para nuestro cine", explicó el reconocido director y concluyó dicho hilo definiendo al cine como memoria, "y sin memoria no es posible existir".