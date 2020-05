Plaza Sésamo y otros nominados a los premios Daytime Emmy

Este año la entrega de los premios Daytime Emmy se realizará de forma virtual a través de CBS el próximo 26 de junio a causa de la pandemia por el Covid-19 y la lista de nominados fue revelada este jueves.

Se trata de la ceremonia número 47 del premio que otorga la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión y la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Televisión para reconocer a lo mejor de la tv estadounidense diurna.

Este año el programa con mayor número de nominaciones es "General Hospital" de ABC con 23, seguido por el drama de la NBC "Day's of our lives" que tiene 22. En cuanto a las plataformas, Netflix y Amazon Prime Video tienen las producciones con más nominaciones: "Eastsiders" y "Studio City", respectivamente y ambas en ocho categorías.

Los contenidos para niños más reconocidos son "Sesame street", de HBO, y "Ghostwritter" de Apple Tv+, ambas con ocho, mientras que los talk show más reconocidos son "The Kelly Clarkson Show" (7), "The talk" (6) y "The Ellen DeGeneres show" (5).

De acuerdo con el sitio Deadline en un conteo general es la cadena CBS la que compite en más categorías (57) y en cuanto al streaming Amazon Prime Video aspira a llevarse 55 premios (15 más que Netflix).