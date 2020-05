Productor acosó a Rafa Mercadante

- Rafael Mercadante contó que a los inicios de su carrera profesional sufrió acoso por parte de un director de teatro que le ofreció el papel de protagonista a cambio de mantener relaciones sexuales con él.

A pesar de que hace algunos años dio a conocer este acoso, ahora el también conductor de televisión no dudó en confesar que fue el difunto productor Enrique Gómez Badillo quien le hizo esta propuesta. “(Me indicó) ‘ahora quítate los calzones… vas a hacer un desnudo’, le dije ‘el día que marques la escena con desnudo, ese día me voy a desnudar, ahorita para qué’… y me dice una noche ‘Mercadante, no estás llegando al personaje, yo creo mucho en la vivencia de los personajes, ¿tú has tenido alguna experiencia gay en tu vida?’, le digo ‘no’, voltea y me dice ‘yo te puedo ayudar con eso’”, relató Rafael en entrevista para el programa “Venga la Alegría”.

Sin embargo, Mercadante no sería el primer artista que hace este tipo de señalamientos en contra el difunto productor, pues Charly López reveló hace algunos meses que Gómez Badillo intentó sobrepasarse con él luego de invitarlo a participar en una película.