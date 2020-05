Celebra Cher su cumpleaños al aire libre

El pasado miércoles la cantante Cher ha cumplido 74 años muy bien llevados en plena crisis del coronavirus. En su círculo de allegados son conscientes de que las últimas semanas le han resultado muy complicadas porque no ha podido ver a la gran mayoría de sus familiares y amigos debido a sus problemas de asma, que la colocan en los grupos de riesgo de la población, así que decidieron que el mejor obsequio que podrían hacerle era organizar un encuentro con un número reducido de asistentes.

“Me han preparado una fiesta sorpresa maravillosa”, ha desvelado en su cuenta de Twitter, acompañando su mensaje de los emoticonos de rigor: un regalo, un globo y un pastel.

Antes de que sus seguidores se le echaran encima por saltarse las recomendaciones de las autoridades sanitarias, la intérprete de “If I Could Turn Back Time” ha aclarado que se tomaron todas las precauciones imaginables para evitar contagios y que no infringieron además ninguna ley, porque no se encontraban en un espacio cerrado.