Confinamiento le causa depresión

- La actriz Dakota Johnson lleva ya años expresándose con más naturalidad sobre aquellos contratiempos de corte emocional o anímico que ha tenido que superar en los últimos tiempos, de lo que se deriva una actitud muy útil tanto para enfrentar los propios problemas como para animar a otros a hacer lo mismo. En esta ocasión, la hija de Melanie Griffith se ha confesado al portal de noticias Extra sobre los retos adicionales que, en este sentido, le ha brindado la actual crisis sanitaria del coronavirus y las medidas de confinamiento doméstico que ha traído consigo: una combinación de “tristeza”, preocupación y ansiedad ante el futuro.

“Estás encerrada en casa, no estás con tus amigos o con tu familia, no puedes hacer todas esas cosas que te hacen sentir realizada, que te dan un propósito o te aportan valor. No sé si los efectos que ello produce van ligados a la depresión como tal o son su disfraz en este contexto, pero lo cierto es que me resulta imposible mantener una actitud positiva todo el día cuando el mundo entero vive tanta tristeza”, ha explicado en su conversación con el medio.

LA PADECE DESDE LOS 14 AÑOS

La que fuera protagonista de las películas de la saga “Cincuenta sombras” había hablado sobre sus problemas con la depresión. “Llevo batallando contra la depresión ocasional desde que tengo 14 o 15 años. Fue en ese momento cuando, con la ayuda de los profesionales, me di cuenta de que podría caer de una forma más profunda. Pero con el tiempo he aprendido a convivir con ello y a ver también cierta belleza en lo que me pasa, tratando además de exteriorizarlo en su justa medida para no cargar a nadie con mi problema. Hay muchas cosas que puedes hacer para ayudarte, cosas pequeñas como meditar unos minutos, dar un paseo y sobre todo ser amable contigo mismo”, ha manifestado.