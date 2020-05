Quiere concientizar a través del teatro

KATE DEL CASTILLO presenta la obra “The way she spoke” en Estados Unidos. AP / EL DIARIO

Kate del Castillo decidió ir a vivir a Estados Unidos para encontrar mejores oportunidades laborales y para mejorar su calidad de vida. En su camino se ha encontrado con situaciones diversas, muchas de ellas recreadas en “The way she spoke”, puesta en escena que retrata los feminicidios ocurridos en Ciudad Juárez, ciudad mexicana que tiene frontera con El Paso, Texas. “Cuando vives en una ciudad fronteriza las dos ciudades hermanas son tu casa, tus pies están apoyados en los dos lugares a la vez y la gente de este lado del país sabe mejor que cualquiera en el mundo que los otros están pretendiendo que tú no existes, no les importas. Ellos tratan mejor a los perros porque, como dice el personaje, ellos te tratan como si no existieras”, contó la actriz-.

La obra de la actriz, dirigida por Jo Bonney y escrita por Isaac Gómez ha sido tomada en cuenta para recibir reconocimientos, unos de ellos es el Drama Desk en la categoría de Mejor actuación en solitario; los Drama League Awards la incluyeron en la terna de Interpretación distinguida y los Lucille Lortel como Exposición individual excepcional, lo que coloca a Kate del Castillo como la primera mexicana en conseguir dichos reconocimientos.

UNA PROBLEMÁTICA MEXICANA

“Me apasiona no solo porque soy una actriz, este tema es muy doloroso no solo para las mujeres sino para todos los mexicanos y para todo el mundo. Ellos no solo matan o violan mujeres, nos están desgarrando. Es horrible, no hay una palabra, nosotros no matamos hombres así”, expresó. Por ello, Kate considera que esta obra puede traer bienestar para los que sufren, pues tiene como fin concientizar al mundo entero sobre la problemática mexicana, además de reflejar las situaciones tan diversas que pueden vivirse entre una frontera y otra.