Se pone nerviosa y olvida canción

Mientras esperaba el estreno de su nuevo video musical, Danna Paola decidió transmitir en vivo a través de su cuenta de Instagram e interpretar de forma acústica su canción “Contigo”, pero al parecer la impaciencia y los nervios la traicionaron, pues tardó algunos momentos en recordar cómo empieza el tema.

“Anoche no dormí nada, que sí, he dormido dos meses increíblemente bien, pero ha habido noches en las que he tenido mucho insomnio”, explicó antes para justificar su distracción y sus ojeras, que dijo, son a causa del trabajo intenso que le generó el nuevo sencillo y video, en el que reunió a distintas personalidades como Sebastián Yatra, Bárbara de Regil, Luisito Comunica, Alejandro Speitzer y algunos de sus compañeros de la serie “Élite”.