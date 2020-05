Sergio Mayer desestima que, gracias a Cuarón, Iñárritu y Del Toro, se echara para abajo la eliminación del Fidecine

Tras darse a conocer que gracias a la presión que ejerció el gremio cinematográfico liderado por Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu y Alfonso Cuarón, los diputados de Morena renunciaron a su intento de eliminar el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine); por su parte, el ahora político Sergio Mayer desestimó esta información.

Durante la entrevista que brindó al periodista Javier Poza, el ex Garibaldi no dudó en alabar la labor de los cineastas, pero no descartó la idea de lograr el mismo objetivo con la ayuda de otras personalidades del llamado séptimo arte.

“Si fue importante por supuesto, pero la comunidad cinematográfica es tan grande y tan importante que estoy convencido se hubiera logrado… Y evidentemente la nota de que ellos participaron en reunión virtual pues es importante. Nos sentimos muy halagados que nos hayan apoyado, pero si, la comunidad cinematográfica es mucho más grande y más importante que en lo particular”, destacó.

Sin embargo, a la pregunta directa sobre si hubieran obtenido el mismo resultado con la participación de otras personalidades, Mayer dijo: “Si, pero hay que reconocer que la opinión de ellos es realmente importante y tiene mucho peso y cada uno, uno en Los Ángeles, otro New York tuvieron su tiempo, yo les agradezco su tiempo, su opinión que hayan tenido una respuesta inmediata en cuanto se les convocó”.

Cabe señalar que, previo a estas declaraciones, Sergio ensalzó el talento de los tres reconocidos directores de cine y su disposición para apoyar la causa.