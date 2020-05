Sophie puso condición a Joe antes de casarse

- Las celebridades han elevado los acuerdos prenupciales a un nuevo nivel incluyendo cláusulas a cada vez más extrañas, como por ejemplo la cantidad de dinero que uno de los cónyuges recibirá por año de matrimonio o hijo en caso de divorcio o penalizaciones económicas por infidelidades.

Sophie Turner y Joe Jonas no llegaron tan lejos antes de casarse por sorpresa en Las Vegas, al menos que se sepa, pero sí hubo una condición que ella le impuso antes de plantearse siquiera iniciar una relación sentimental seria

. “Sophie me dijo que si íbamos a casarnos... en realidad, lo que dijo fue: ‘Si vas a salir conmigo, tienes que ver las películas de Harry Potter’”, ha desvelado el cantante de los Jonas Brothers en una entrevista que ha concedido a James Corden por videollamada. “Para quienes no lo sepan, en Reino Unido siempre ponen las películas de Harry Potter en navidad, todas. Así que me tocó verlas y me encantaron”, ha explicado él.