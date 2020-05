Antonio Sotillo, de contador a galán en la tv

Antonio Sotillo dejó su natal Venezuela a los 18 años, se mudó a Estados Unidos donde se graduó en Administración de empresas con finanzas, pero su vida dio un giro al llegar a México cuando se convirtió en actor. Primero trabajó en un bando de Miami, luego en la parte contable de una empresa de idiomas, finalmente se mudó a México para trabajar en una casa de bolsa pero un año después se dio cuenta de que no era feliz, por lo que en 2017 cambió abruptamente el rumbo hacia la actuación.

"Sentí que no me encontraba con el trabajo, y aunque era muy dedicado, porque a todo lo que hago le doy el 110 por ciento, lo cierto es que no me apasionaba, entonces renuncié y es ahí cuando un amigo modelo me sugirió tirarle al modelaje y dije: 'yo nunca me he hecho fotos en mi vida', pero me puse en contacto con un venezolano que reside en México y ahí empezamos a meterle cariño al Instagram", contó el actor en entrevista.