Novio de Lovato era su admirador

.- Esta semana Demi Lovato ha dicho adiós a la discreción con la que había tratado de manejar hasta ahora la relación sentimental que mantiene con el actor y cantante Max Ehrich, y ha abierto oficialmente la veda para empezar a presumir de novio en Instagram. Además de compartir varias fotos en sus Stories en las que aparecen besándose, Demi ha desvelado una anécdota que demuestra que su chico y ella estaban destinados a conocerse y enamorarse.

Allá por 2011, Max publicó un tuit el 26 de diciembre para asegurar que Demi era lo único que deseaba para Navidad, parafraseando el clásico villancico de Mariah Carey y bromeando con que no siempre se puede conseguir lo que se desea.

Lo que no se imaginaba por aquel entonces es que, casi una década más tarde, estaría viviendo una bonita historia de amor con su ídolo. La propia cantante no ha podido resistirse a bromear con que siempre resulta agradable ver cómo un sueño se hace realidad y ha querido cerciorarse de que Max no ha cambiado de opinión: “¿Pero para todas las navidades?”, ha añadido junto a la captura de ese romántico tuit que ha subido a sus Stories.

INICIARON EL ROMANCE A INICIOS DE 2020

Los primeros rumores sobre el noviazgo de los dos artistas comenzaron a circular a principios de año, pero no se confirmaron hasta marzo, cuando Demi se coló por accidente en un directo de Instagram de su chico mientras él tocaba el piano para sus seguidores. En aquel momento se tomaron la situación con humor, aunque todavía tuvieron que pasar varias semanas más hasta que se animaron a empezar a aparecer en las redes sociales del otro.