Ozzy Osbourne está obsesionado con los ovnis. El rockero pasa horas mirando programas de televisión sobre extraterrestres y está convencido de que la Tierra ha sido visitada por seres de otro planeta.

Su esposa Sharon, de 67 años, le dijo a Jenny McCarthy en su programa de radio SiriusXM: “Está obsesionado. Mira todos esos programas tontos sobre extraterrestres y yo estoy como, ‘¿Por qué pasas tres horas al día viéndolo?’.

Y él dice:

‘Mira esto. Mira qué es eso’, y yo digo, ‘No, no puedo. No se qué es. ¿Qué es?”. “Él dice que es una nave espacial y yo digo, ‘no, no lo es’”. Sharon reveló que Ozzy es tan serio en sus creencias sobre la vida en otros planetas que ha escrito una canción llamada “Scary Little Green Men”.