Respira Ceci Romo por sí sola otra vez

- La actriz Cecilia Romo está dando lección de fortaleza, al presentar una gran mejoría en sus pulmones, lo que permitió que este jueves le retiraran la ayuda para respirar y comenzara a hacerlo por sí sola. La actriz salió recientemente de un coma inducido y se recuperaba de Covid-19 cuando recayó.

Uno de los avances que la actriz de 70 años presentó este jueves, es que pudo hablar un poco cuando le quitaron el ventilador.

Esperan la den de alta

“Nos sorprendió el médico diciendo, que a pesar de traer la traqueostomía le respondió al doctor cuando le dijo ‘Ceci estoy muy contento de verte, te quiero mucho’, y ella le respondió, ‘yo más’ (en un susurro); no podemos estar más agradecidos”. Romo Edelman agradeció las oraciones de la gente para su mamá, quien se recupera y sólo espera que no tenga otra complicación. “Nuestra familia se puso una meta mental evidentemente, para poder visualizar que mi mamá salga de terapia intensiva el 27 de mayo. La meta es que no se infecte de nada más y que pueda seguir con el progreso que tiene, porque la bacteria que tenía ya cedió”.