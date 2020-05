Roger Waters estrenará en junio su documental

- “Roger Waters: Us + Them”, la película documental que recoge la aclamada gira que el fundador de Pink Floyd realizó entre 2017 y 2018, llegará próximamente a los hogares de los amantes del cine y la música de la mano de Sony Pictures Home Entertainment. La cinta, de 135 minutos de duración, estará disponible en formato digital en junio a través de Prime Video, Google Play, Rakuten y Apple TV.

Desde el 16 se podrá adquirir en digital. “US + THEM” ha sido codirigida por el propio Roger Waters, miembro fundador, letrista, compositor y alma creativa de Pink Floyd. El documental presenta la música del artista de una forma impactante, poniendo de relieve los mensajes de derechos humanos, libertad y amor de sus composiciones.

UNA GIRA HISTÓRICA

El largometraje recoge la gira mundial homónima que entre 2017 y 2018 colgó el cartel de “no hay entradas” en todas las ciudades por las que pasó. Con un total de 156 conciertos y más de 2.3 millones de espectadores en directo, la gira sirvió como sentido homenaje a canciones clásicas de los discos “The Dark Side of the Moon”, “The Wall”, “Animals” o “Wish You Were Here”, y también incluyó canciones del álbum más reciente de Roger Waters, “Is This The Life We Really Want?”.