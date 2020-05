Sherlyn revela el nombre de su primer hijo

A unas semanas de convertirse en mamá por primera vez, Sherlyn por fin encontró el nombre que llevará su hijo. La actriz de 34 años reveló con un tierno mensaje que llamará André a su primogénito.

Desde que Sherlyn decidió inseminarse de manera artificial a finales del año pasado, ha documentado en redes sociales el progreso de su embarazo e incluso ha pedido opiniones a sus seguidores sobre los artículos y cuidados que dará a su bebé.

Es así que no extraña que la protagonista de "Clase 406" diera a conocer el nombre a través de su cuenta de Instagram, donde además explicó por qué lo eligió.

"Significa el que es valiente y varonil. No tiene diminutivos, tal cual lo soñé y no sé ustedes, pero a mí me encanta", explicó Sherlyn en sus historias de la red social.