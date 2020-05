Dona plasma para ayudar a pacientes con Covid-19

El deseo de Patricio Borghetti en ayudar a los pacientes que contrajeron el coronavirus Covid-19 ya se hizo realidad, y es que el conductor de “Venga la alegría” compartió en sus redes sociales un video en donde se le ve donando plasma.

Hace unos meses Borghetti y su pareja Odalys Ramírez dieron positivo a la prueba y actualmente los dos se encuentran completamente recuperados y tanto él como su esposa regresaron a la televisión. Sin embargo, las ganas de ayudar a toda la gente que está contagiada y hospitalizada, jugándose la vida, hizo que el argentino, nacionalizado mexicano, mantuviera la ilusión hasta que hoy lo consiguió. Después de la espera el conductor sí fue candidato para la donación pues así lo dio a conocer el Instituto Mexicano del Seguro Social, (IMSS) a través de un video en su cuenta oficial de Twitter.

“Fui a donar plasma por el protocolo Covid-19 en el IMSS, en la Raza en el banco de sangre, no hice esto para tener un reconocimiento o una medalla, lo hice porque me siento bendecido y muy agradecido de haber podido liberar esta enfermedad sin muchas complicaciones”, comentó. “Tuve oportunidad de hablar con los médicos que me atendieron y me comentaban que el plasma de las personas que están sanas de Covid están haciendo un tremendo efecto positivo en los pacientes muy graves y en estado crítico”.