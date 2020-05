Halla amistad real en ‘Acapulco shore’

Celia Lora, hija del rockero Álex Lora, encontró la amistad en “Acapulco shore”. La modelo, empresaria “y ex convicta”, como ella misma señala, recordó en videoconferencia que ha estado en muchos programas que son una basura, cosa que no vivió en el reality de MTV.

“Hubo uno en especial en Fox que fue lo peor que he hecho en mi vida ¡que cómo me insistieron! y yo de, ‘no’. No hay dinero que me puedas dar para convivir con esa gente otra vez”, aseguró.