Enfrentarán desafíos

1. Rebecca Jones

La actriz Rebecca Jones piensa que cualquier exageración es pequeña en cuanto a la magnitud del virus y por ello desde marzo empezó a guardar cuarentena y hasta la fecha se cuida no saliendo a la calle ni recibiendo visitas. Rebecca señala que los productores están muy preocupados por el regreso de los espectáculos porque parece ser que sólo será un 25% de la capacidad.

“No hay manera de que salgas con los gastos. Es terrible y yo no tengo cómo exigirle a mi productor me siga pagando”.

2. Otto Sirgo

Aunque no cree como tal en el concepto de la “nueva normalidad”, el actor Otto Sirgo señala que va a costar mucho trabajo que la gente vuelva a ir sobre todo a los espectáculos en vivo o al cine. Pero sabe que habrá medidas sanitarias muy estrictas y costará trabajo volver a tener la misma libertad de antes.

“Que sientan la confianza va a estar difícil”, explica. El actor, de 73 años, asegura que ninguna medida está demás. “Aprovechemos lo que casi no hacemos: ver series, investigar, leer y cuando se levante esta situación, tomarla con tranquilidad”.

3. Salvador Sánchez

“Quédate en casa”, recalca el actor Salvador Sánchez, quien en estos días ha sentido preocupación por él y por los demás. En su caso, no tiene ningún padecimiento de salud, por lo que solo es vulnerable por su edad. Comparte que en estos días busca distraerse, leyendo o memorizando textos. El futuro lo ve incierto pero es positivo ante lo que suceda.

“No lo sé pero siento una gran expectativa por el regreso. Hasta cierta emoción por la posibilidad de volver a ver a mis compañeros”, comenta.

4. Helena Rojo

La actriz ha pasado el tiempo en casa “leyendo, escuchando música, renovando relaciones, nunca he tenido miedo de estar conmigo misma, me gusta ver qué puedo cambiar y qué de plano ya está muy anquilosado”, dice. En unas semanas comenzará el desconfinamiento y la actriz sugiere no darle lugar al miedo.

“La gente va a seguir buscando la forma de protegerse de los contagios, en la paranoia todos, pero espero que seamos lo suficiente fuertes para afrontar las cosas con amor”.

5. Nuria Bages

“No podemos estar parados, para eso tenemos que inventar cosas muy creativas que para eso somos artistas”, comenta. Con esta idea, es que la actriz apunta que aunque va ser muy difícil para la comunidad artística el regreso, se irán adaptando.

“Es muy triste, no puedes ir a un teatro, donde hay gente que está muy pegadita. Me imagino que al principio será así, tener muchos cuidados, se tomarán muchas precauciones y la vida ya no será igual pero llegará el momento en que regresemos”.

6. Silvia Mariscal

La actriz, quien tuvo oportunidad de encerrarse mientras pasa la emergencia sanitaria, es franca: “No soy optimista”, señala.

“El ser humano ha recibido una sacudida con esto que ha pasado, pero van a ser pocos los que tomen conciencia de lo que significa realmente, confiemos en que la energía de esos pocos hagan algo por este mundo que está sumido en una decadencia atroz”.

7. Raquel Pankowsky

En dos meses que lleva confinada -es persona de riesgo al padecer EPOCha usado apps para pedir comida y lo que necesita.

“Para nosotros esto es muy difícil porque como actores no tenemos ayuda de nada, una jubilación o ayuda gubernamental”, señala.

El regreso a los teatros es incierto porque al poner una obra con un tercio del público, mientras se vuelve seguro hacer funciones normales, no salen los gastos. “¿Quién va a poner una obra así”, dice.

8. Patricia Reyes Spíndola

Cuando termine la pandemia, a Patricia Reyes Spíndola le gustaría salir a la calle, caminar, ver a su familia, ir a comer a un restaurante, pero sobre todo, ir a trabajar. Desde marzo no tiene contacto con el exterior.

“No salgo de casa, piden las cosas del supermercado, las desinfectamos afuera y luego las metemos y yo no he salido ni a la esquina; en la casa hay por donde quiera cosas para limpiarte las manos y no recibimos a nadie”.

La actriz mexicana sigue trabajando desde casa.