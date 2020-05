Khloé Kardashian sorprende con cambio de look

CIUDAD DE MÉXICO- Para muchos de nosotros hacer "un cambio de look" es cualquier alteración en nuestra apariencia habitual por muy minúscula que esta sea. Algunas personas aman transformar el color de su pelo a cada momento, otras aman las sombras para ojos alocadas. Pero para el clan Kardashian-Jenner un cambio de look implica quedar completamente irreconocible, transformando su rostro con técnicas secretas.

Ahora llegó el turno de Khloé Kardashian, quien a través de un post en instagram dejó sin habla a sus espectadores, pues luce totalmente diferente.

Si bien Khloé es una de las integrantes del clan que más cambios radicales ha lucido a lo largo de los años, esta vez nos impactó, pues su rostro es completamente nuevo y más delgado.



En la foto podemos verla luciendo un bronceado que a la vista resulta artificial, con el toque favorito de las Kardashian-Jenner y el iluminador por todos lados.

No sabemos a ciencia cierta lo que se ha hecho y que ha producido tal cambio, porque no ha no ha revelado ningún detalle del cambio de imagen, pero es más que evidente que ha adelgazado más de lo que ya lo había hecho en los últimos años. Además de su rostro super delgado, también es evidente el nuevo color de pelo, un rubio mucho más oscuro y natural que el tono nórdico con el que sorprendió a finales del año pasado.

Los usuarios han especulado con la posibilidad de que haya pasado por el bisturí además haber cambiado de tinte, cosa que tendría sentido viendo algunos rasgos de su rostro bastante cambiados.

Pero, como comentamos anteriormente, ella no ha confirmado nada y seguramente nunca lo hará, así que lo dejamos en el aire. La verdad es que la técnica pasa a segundo plano cuando los resultados son así de impresionantes y bien logrados.

Con este post Khloé también aclara los rumores sobre un supuesto segundo embarazo con Tristan Thompson y deja claro que no hay razón para no conseguir un cambio radical de look en esta cuarentena.