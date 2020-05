Su hija ya muestra talento para cantar

- Joy Huerta, integrante del grupo Jesse y Joy, reveló que este tiempo de aislamiento le ha servido para pasar tiempo en familia y ver el crecimiento de su pequeña hija Noah, quien se encuentra a pocos días de cumplir su primer año de vida.

Durante una entrevista virtual para el programa “Ventaneando”, la cantante confesó que Noah la tiene maravillada, pues a pesar de su corta edad, ha demostrado el talento musical que posee.

“Desde que tiene dos meses yo la escuchaba cantar conmigo y mi esposa me decía (mueca de no te creo), y yo, bueno, no me creas, hasta que un día no había nada de ruido en la casa, yo la tenía en mi pecho y estaba cantando y escuchó cómo me estaba emulando, (haciendo ruidos), pero a tono”, relató.