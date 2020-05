Verónica Macías ha aprendido a vivir con una marca en el rostro

Hace tres años, Verónica Macías tuvo un accidente que pudo haber sido fatal, pero que solo que le dejó una pequeña hendidura de un lado del rostro y que hoy sobrelleva de la mejor manera, hasta compartió en su Instagram que esa es una de la razones por las que sólo se toma fotos de un lado del rostro.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la comediante y conductora compartió esa experiencia.

"Hace tres años fui a un restaurante y no me cayó bien la comida, vomité toda esa noche, me puse muy mal, vomité tanto que en la mañana que me levanté, me desmayé y me pegué tan fuerte en el piso, que se me hundió el pómulo. Qué bueno que no me destrocé la nariz, fui con médicos, me trataron de rellenar allí la mejilla un poco. Ahora cuando me río sí se me ve una cicatriz, uso maquillaje y cuando grabo procuro estar del lado derecho".