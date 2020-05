Compró cinco vestidos de novia para su boda

Cuando Chrissy Teigen contrajo matrimonio con John Legend en una ceremonia a orillas del Lago Como, eligió para su gran día tres diseños de lo más espectacular de la diseñadora Vera Wang. Sin embargo, la entonces modelo podría haberse cambiado de atuendo en más ocasiones a lo largo de su boda: en concreto, cinco veces más. Eso se debe a que tenía otros tantos vestidos que nunca llegó a ponerse y que acabó regalando a futuras novias.

Esta historia acaba de salir a la luz ahora en las redes sociales, junto a una sorprendente información sobre los hábitos de compra de Chrissy. Al parecer, la gurú de cocina se siente tan culpable cada vez que pide ayuda a los dependientes de las tiendas en las que entra, que suele acabar llevándose a casa adquisiciones que no quería solo para sentir que no les ha hecho perder el tiempo. En una ocasión, por ejemplo, desembolsó una suma considerable por un bolso de Celine solo porque había usado los servicios de los almacenes neoyorquinos Barneys. Uno de sus fans acaba de compartir esta divertida anécdota en Twitter y ella le ha respondido para confesar que es cierta. “Oohhhh cualquiera que me conozca sabrá que eso es muy cierto y que sucede a menudo”, ha bromeado.

Chrissy también ha compartido el mensaje privado que le envió una de sus amigas poco después de leer ese tuit, describiendo una situación muy similar que tuvo lugar antes de su enlace. “Es como aquella vez que compraste cinco vestidos de novia sabiendo que jamás te los pondrías solo porque te sentías culpable por habértelos probado, aunque ese sea precisamente el objetivo de probarse vestidos de novia”, le ha recordado su amiga. “Esos acabaron en un buen hogar”, ha matizado Chrissy al compartir una captura de pantalla de esta conversación en su Instagram, para aclarar que los diseños no acabaron olvidados en un rincón de su armario.