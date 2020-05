Considera esencial regresar a trabajar

- Durante una charla que mantuvo con la cantante Rosana a través de Instagram, Antonio Banderas reiteró la importancia del arte y los artistas durante estos tiempos inciertos por el Covid-19, esperando que su labor no sea olvidada.

“Yo no entendería mi vida sin el arte, no podría entender mi vida sin música. El mapa de mi vida está lleno de música, yo necesito la música, la literatura, la pintura, el teatro o las películas como el comer”, señaló. “Si eso no existiera mi vida no tendría sal, la sustancia que tiene en estos momentos, esa reinterpretación de la naturaleza que nos hace reflexionar sobre nosotros mismos en muchísimas formas; desde la comedia, las películas que se dedican más a la introspección sobre el ser humano, el alma… Todo eso para mí es fundamental en mi vida”, aseguró.