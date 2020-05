Mostrará el lado positivo del dolor

Issabela Camil retomará el proyecto de Rosy Ocampo, “Vencer el desamor”, a partir del próximo 1 de junio, por lo que dice la actriz, están en pláticas con la producción para que el contexto en el que regresen los actores sea el más seguro para todos, aunque sabe que siempre puede haber riesgos.

“Es un poco un clavado a confiar en que no va a pasar nada, en que el otro se cuida, porque no sólo es la cercanía de una boca (en escenas de besos), es la cercanía de hablarle a alguien. Finalmente las bacterias, por más que te cuides o que uses careta, las bacterias son una cosa con la que nadie puede estar en contra, yo espero que no haya mayor problema”, aseguró.