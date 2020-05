“Se agradece”: artistas y deportistas se unen en especial

Alejandro González Iñárritu, Mon Laferte, Christian Nodal, Jesse y Joy, David Bisbal, Ximena Sariñana y Alejandro Sanz participarán el sábado en el especial “Se agradece” para enviar un mensaje de apoyo al personal de ka salud y los trabajadores de servicios esenciales en medio de la pandemia del coronavirus.

También participarán Camilo, Alejandro Fernández, CNCO, Los Ángeles Azules con Jay de la Cueva, Lila Downs, Caifanes y Thalía, así como miembros de la selección mexicana de fútbol como Guillermo Ochoa y el boxeador Saúl “Canelo” Álvarez.

El especial de cuatro horas se transmitirá sin cortes comerciales a partir de las 7 de la noche (hora del centro de México) a través de Televisa, YouTube, Facebook y Univisión.

“Quisimos dar un mensaje de sí podemos salir, sí podemos salir de la pandemia, sí nos podemos cuidar y sí tenemos que ser fuertes para afrontar lo que viene después”, dijo el martes el productor Miguel Angel Fóx en una videoconferencia de prensa. “Agradecerle a estas gentes que se la están rifando día con día y esto todavía no termina”.

El especial es benéfico y no busca donativos. Contará con la participación del presentador Javier Poza como anfitrión y la voz en off de la periodista Paola Rojas.

Las presentaciones serán pregrabadas en ambientes y formatos diferentes e incluirán algunos sketches de comedia. Uno de los segmentos más esperados es el de González Iñárritu.

“Está muy agradecido con las enfermeras y los doctores, pero también en su saludo el quería destacar a los indispensables, a toda esta gente que nadie les agradece y que son los que nos dan de comer en los hospitales, son los que limpian, los que reciben llamadas, toda la estructura que hace que se mueva un hospital y al final contribuyen a que se salven vidas”, dijo Fox sobre la participación del cineasta mexicano galardonado con el Oscar.

El productor del especial contó que él mismo contrajo el coronavirus a comienzos de marzo.

“Fui de los primeritititos, yo creo que de los primeros 30 casos (en México)”, dijo Fox, quien agregó que como parte de sus síntomas perdió el gusto y el olfato, además de sentir falta de aire y una gran debilidad.

“Algo que no he visto mucho en medios es que toma mucho tiempo también volver a estar como antes, al 100%", agregó. "Esto te daña los riñones, los pulmones y el hígado. Yo hago mucho ejercicio y he tratado de ser muy disciplinado y me cuesta estamina y aire. Lo que he escuchado es que toma aproximadamente un año o más el volver a recuperarte”.