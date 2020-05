‘Toma mucho tiempo recuperarse de Covid-19’

El productor de Televisa, Miguel Ángel Fox, fue uno de los primeros casos de Covid-19 en México, como él mismo confirmó este martes durante una conferencia virtual en la que compartió algunos de los síntomas que tuvo, pero sobre todo el largo y difícil proceso de recuperación de este virus.

“¿Sabes qué es algo que no he visto mucho en medios?, que toma mucho tiempo volver a estar como antes, al cien por ciento, recuperar la capacidad respiratoria, te daña los riñones, los pulmones y el hígado. Yo hago mucho ejercicio y he tratado de ser muy disciplinado”, dijo el productor que durante la conferencia estuvo acompañado por Javier Poza.

“A mí me dio, yo fui de los primerititos a inicios de marzo, de los primeros treinta casos, y lo único que no quería hacer en ese momento es ponerme a producir un programa, me sentía bastante mal; pero esta hambre de decir ‘pues ya me dio a mí, yo puedo transmitir algo de mi experiencia’ y me pregunté cómo lo puedo hacer, pues hablándole a artistas y juntando una colaboración para transmitir el mensaje”.