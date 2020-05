Brandon Peniche y su esposa Kristal Cid serán padres por segunda ocasión

Este día se dio a conocer en el programa Venga la Alegría, que Brandon Peniche y su esposa Kristal Cid, hija de la actriz Sharid Cid, están esperando se segundo bebé.

Después de 12 semanas de embarazo, la joven pareja decidió dar a conocer la noticia junto a todos sus compañeros de la emisión televisiva. Visiblemente emocionado, Brandon comentó:

“Obviamente teníamos que esperar este tiempo porque siempre se dice que es bueno y poderlo externar aquí, con todos ustedes que los adoro, que son mis compañeros que forman gran parte de mi vida… Yo quería que fuera en Venga la Alegría, entonces a toda la gente que nos está viendo pues ¡¡Kris y yo vamos a ser papás!!”

A su vez Kristal, que se encontraba vía telefónica, habló de lo emotivo que fue para ellos enterarse de la noticia. “Brandon no me creía, pero yo, yo soy bruja, lo sentía, es como mujer sientes tu cuerpo, lo ojos te brillan diferente y bueno, me hice una prueba y les dije a Alessia y a él ‘abrácenme al mismo tiempo’, y lloraban y reían de emoción, fue un momento muy bonito muy íntimo…”

Finalmente, el hijo del actor Arturo Peniche afirmó:

"Nos emociona mucho que Alessia va a tener un hermano o hermana pronto, con el cual pueda jugar y la verdad es que somos muy afortunados por Dios porque tenemos la fortuna de que vamos a ser papás… Lo queríamos compartir con ustedes, estamos muy muy emocionados porque yo creo que en nuestra familia llega a complementar este bebe la familia”.

Brandon Peniche y Kristal Cid mantienen una relación desde hace 9 años y están por celebrar los 3 años de casados. Son padres Alessia nacida el 7 de diciembre del 2018.