‘Es tiempo de paciencia, fe y esperanza

El confinamiento no paralizó a Hugo Daniel, el cantante que ha traspasado las fronteras de México, ofrece cada viernes conciertos virtuales para llevar entretenimiento a sus seguidores.

“Quise que la gente tuviera un momento de esparcimiento desde su casa, sabemos que estar aislado no es fácil, así que llevarles música, darles una palabra de aliento y motivación me parecía necesario”.

Hugo Daniel, quien se ha presentado Europa, Grecia y Estados Unidos, supo por amigos de aquellos países que la situación venía complicada, cuando en México aún no se tomaban las medidas de la cuarentena.

“Como tengo amigos en otros países, supe que las cosas no iban a ser sencillas, una pandemia es algo serio, se iban a parar las presentaciones en vivo y pensé en las redes sociales, en Facebook Live que es de donde estoy transmitiendo, junté algunos patrocinadores (para seguir promoviendo la economía) y le puse como título ‘Canciones desde casa’, porque lo hago desde mi pequeño estudio que está en mi casa; monté una cámara, tengo mi equipo de audio, selecciono las canciones de repertorio nacional e internacional y algunas canciones mías que tengo en las tiendas digitales como Spotify, iTunes, Youtube y los viernes a las 9:30 de la noche iniciamos, nos enlazamos para que también lo transmitan las redes sociales de los patrocinadores y así llegamos a más personas”.

SE RECUPERA LA CONVIVENCIA FAMILIAR

“El embajador de la canción”, como también es conocido, tuvo que cancelar presentaciones, “debí haber volado el 20 de abril a Italia y el 5 de mayo me presentaría en Estados Unidos, pero se eliminaron lo eventos masivos y bueno se tuvo que reagenadar”, sin embargo, prefiere ser positivo ante la situación que atraviesa el mundo, “no es que me guste mucho la idea de hacer las cosas virtuales, pero primero es la salud y la salud de tu familia, confío que vamos a salir poco a poco de esto, de esta etapa caótica en el mundo; a mí como a cualquier ser humano me dio miedo, pero veo que hemos tenido cosas buenas, mucha gente que no veía a su familia porque se la pasaba trabajando ahora tiene la oportunidad de convivir, están haciendo ‘home office’, así que creo que el tiempo con la familia se empieza a recuperar y la salud que tengas y tenga tu familia es invaluable”.

SIN TEMOR DE REGRESAR A EUROPA

Compartió el aprendizaje que le ha dejado esta pandemia. “Nos hizo reinventarnos, nos ha enseñado que los seres humanos no somos indispensables, la naturaleza ha retomado sus espacios, la gente volvió a la tranquilidad, hay menos prisa, hay menos aglomeraciones, esa enseñanza es la que nos debe de quedar en estos momentos de crecimiento personal, de crecimiento espiritual, mucha gente pasa ratos con sus creencias, en mi caso con Dios, y lo único que podemos hacer en estos momentos es tener paciencia, tener fe y esperanza”.

Regresar a Europa no atemoriza a Hugo Daniel, pero tomará todas las precauciones cuando vuelva a pisar ese continente. “A mí me gusta promocionar el lado bueno de México. Y dentro de los valores está su música, su gastronomía y su gente, esa es una parte me motiva a ir para allá, obviamente tenemos que ver los cuidados, llevar todas las precauciones”

Estrena EP en la cuarentena

Esta cuarentena grabó su nuevo material discográfico, un EP con temas como “En homenaje a tu grande labor”, dedicado a los servicios médicos y la gente de seguridad. “Yo hice la letra, pero es un tema italiano de Ricardo Cocciante que se llama ‘Por un amigo más’ (Per un amico in piu) solo retomé la melodía y puse la letra en español”, además contiene “Pura vida”, “Estos amores”, y “Si me quieres”. “La música se hizo en Florencia y la voz la puse en mi estudio, salió el 8 de mayo y ya la pueden escuchar en las principales tiendas digitales”.