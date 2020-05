Ex de Irán Castillo confirma ruptura con la actriz, desmiente violencia y asegura que tronaron “por una estupidez”

El actor Pascacio López rompió el silencio y contó su versión al respecto de su rompimiento sentimental con Irán Castillo, luego de darse a conocer que la actriz terminó con él tras haber sido víctima de violencia.

“Estamos separados desde el 6 de marzo… por qué terminamos… por una estupidez… sí tuvimos diferencias como pareja y por eso terminamos, pero fue con mucho amor”, dijo en entrevista para el programa Sale el Sol.

Decepcionado por su rompimiento, el artista reveló que estaba sorprendido con la decisión de la también cantante, pues como pareja tenían varios planes.

“Yo tenía el anillo de compromiso para ella, el anillo lo mandé a traer de París, estábamos planeando tener un hijo los dos, y estábamos increíble y estábamos super amorosos. Ella era la más amorosa del mundo, es una gran mujer, me parece maravillosa”, confesó.

Posteriormente, Pascacio dio detalles del momento en que sostuvo una diferencia con Irán y ella lo corrió de su casa acusándolo de violencia y manipulación.

“Me estás manipulando, quieres que te conteste lo que tu quieres que conteste y eso es violencia, sabes qué, yo no quiero esa violencia en mi vida, agarra tus cosas y vete”, son las palabras que presuntamente Castillo le dijo a López cuando terminaron.

Asimismo, el histrión aseguró que en ese momento cometió “la estupidez” de sacarle a flote a todas sus ex parejas. “Le dije, oye por qué me cortas, por qué me corres por tomar cerveza cuando tú has tenido novios que han sido drogadictos, borrachos y unos nefastos, unos patanes y ahí has estado… pff encendí… la bomba”, contó.

De la misma manera, López desmintió que su ruptura amorosa haya sido por celos a Raúl Coronado, compañero de Irán en la obra “Fiebre de sábado por la noche”. “Ni sabía su nombre de ese güey, tú crees que iba a estar celoso de un güey que está mamad* y es mal actor”.

Finalmente, el actor aclaró que no es una persona toxica y desmintió estar acosado a la actriz, tal como se dio a conocer en una publicación de circulación nacional.