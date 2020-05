Hija de Lola Beltrán narra detalles del abuso que sufrió a manos de su primo

María Elena Leal, hija de Lola Beltrán, reveló algunos detalles del abuso que sufrió a manos de su primo José Manuel Beltrán Ruíz, luego de que en febrero pasado diera a conocer este lamentable hecho.

Defendiendo su postura de exponer esta información a pesar del tiempo que pasó, María Elena relató: “lo enfrenté de muchísimas maneras a lo largo de los años y me llegué a defender de él porque me golpeaba, llegué yo a una edad donde yo a él también lo podía golpear, y le daba fuertes golpes con los puños cerrados y me defendía con los puños cerrados cuando era adolescente, una niña, que me acuerdo cuando me golpeaba”.

De la misma manera, durante la entrevista que brindó para el programa “Sale el Sol”, la hija de Lola Beltrán aseguró que sus dos hijos apoyan está decisión de exhibir públicamente este asunto, a pesar de que en un principio la cuestionaron por esta razón. “Mi finalidad es externar y superar finalmente algo que llevas tantos años dentro de ti”, destacó.

Finalmente, María Elena Leal confirmó que sus abogados se están haciendo cargo de este caso, por lo que por ahora no puede brindar más declaraciones del abuso que padeció a manos de su familiar.