Lana del Rey se defiende de críticas

La cantante Lana del Rey no se amilana ante las críticas y acusaciones que ha venido recibiendo en los últimos días a cuenta de la sensación de agravio comparativo que expresó abiertamente en una de sus últimas publicaciones de Instagram, en la que no dudó en señalar la supuesta contradicción entre el recibimiento algo hostil de algunas de sus antiguas canciones y el éxito comercial de temas posteriores, procedentes de estrellas como Camila Cabello o Beyoncé, que a su juicio suponen propuestas artísticas similares.

“Solo quiero recordarles que, mi única declaración personal fue la de reivindicar la necesidad de incluir algo de fragilidad en el movimiento feminista. Cuando hablé de ‘chicas como yo’, no me estaba refiriendo a mi condición de mujer blanca, sino a aquellas mujeres a las que no se suele creer porque se piensa que de alguna forma se merecen lo que les pasa”, reza un extracto su su nuevo mensaje.

Por si no fuera suficiente con su aclaración, Lana también ha vuelto a ejemplificar su postura con una comparativa que, en esta ocasión, implica directamente a su compañera de profesión FKA Twigs. “Cuando me subo a una barra, la gente me llama zorra, pero si lo hace (FKA) Twigs, se supone que es arte. La cultura está muy enferma hoy en día, y me parece muy triste que se me ataque cuando siempre he querido lo mejor para la cultura y para la mujer”, ha aseverado.