Es experta en la depilación íntima

La actriz Kate Hudson no ha dudado en presumir orgullosa de sus habilidades en lo que a eliminar el vello corporal se refiere, tanto en aquellas zonas relativamente fáciles como en esas algo más inaccesibles y delicadas para la depilación con cera caliente. Lo confesó en uno de los programas más exitosos de la televisión estadounidense, “Watch What Happens Live”, presentado por el mediático Andy Cohen y famoso por lo hilarante de las entrevistas personales que ofrece con las celebridades más en boga del momento.

La hija de la legendaria Goldie Hawn ni siquiera había recibido una pregunta al respecto, ya que fue su hermano Oliver, con quien compartía videoconferencia, el que fue cuestionado por la forma en que mantenía a raya el vello de la zona púbica.

Tras confesar que ahora se limitaba a afeitarlo con cuchilla y mucho cuidado, su extrovertida hermana le interrumpió brevemente para exclamar:

“¡Yo me hago la cera sola, por completo, soy una maestra en ello!”.

Por si eso no fuera suficiente, la actriz de 42 años también aprovechó la situación para alabar a su prometido, Danny Fujikawa, padre de su benjamina Reni, por la forma en que satisface sus necesidades más íntimas en el dormitorio y, en términos generales, por ser el mejor compañero posible tanto para la cuarentena como para el resto de su vida.